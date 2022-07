Il vento spinge le fiamme verso est, tra Slovenia e Italia evacuati sette paesi

DOBERDÒ DEL LAGO - Un centinaio di persone evacuate da Jamiano (a cui si aggiungono i residenti di Sablici) si trovano in questo momento al Centro Visite Gradina, a due passi dall'abitato di Doberdò del Lago. La decisione di portare via i residenti è stata presa già nella tarda mattinata di oggi 20 luglio quando, a causa del vento, l'incendio è arrivato fino vicino alle case. "Mio figlio è rimasto - ha detto una residente - ma mi ha assicurato che se le condizioni dovessero peggiorare allora verrà via anche lui". A Gradina si stanno organizzando per dare ospitalità e conforto ai tanti residenti sfollati. Nella parte slovena del Carso interessato dalle fiamme la situazione è molto critica. Cinque località (Selo na Krasu, Korita, Hudi Log, Brestovico pri Komnu e Klari?e) sono state evacuate. Le fiamme sono molto vicine al paese di Nova Vas, ad est di Doberdò del Lago. La notizia è in aggiornamento