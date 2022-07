Incendio in Carso: quattro focolai attivi in Fvg, miglioramenti in Slovenia

In Fvg sono quattro al momento i focolai attivi, la Protezione civile Fvg ha comunicato che nella notte si è aperto un nuovo fronte a Savogna d'Isonzo, nel Goriziano. Restano attivi i focolai a Iamiano, Resia e Prepotto, dove ieri è morta la coordinatrice locale della stessa Protezione civile, travolta da un albero durante le operazioni di spegnimento.

In Slovenia, secondo l'agenzia di stampa slovena Sta e i media locali, la situazione sarebbe sotto controllo, anche se nella notte un altro incendio è scoppiato vicino a Cerje, in direzione Trstelje. L'estensione delle fiamme è tuttavia diminuita considerevolmente. 500 i vigili del fuoco da sei diverse regioni slovene hanno lavorato per tutta la notte per contenere l'incendio, che si spera non riprenda forza durante il pomeriggio.