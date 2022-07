Troppe polveri sottili anche a Trieste: raccomandata la mascherina all'esterno

Usare la mascherina Ffp2 all'esterno e rimanere a casa con le finestre chiuse per quanto possibile, senza far uscire gli animali domestici. Le stesse raccomandazioni diramate nei comuni finora più colpiti dall'incendio arrivano anche a Trieste con un messaggio sul canale Telegram del Comune. Oggi, infatti, la centralina dell'Arpa di Trieste Carpineto ha segnato valori di particelle sottili (PM10) ben oltre la norma. Se la soglia di tolleranza è fissata sotto i 50 µg/m, alle 14 è stato raggiunto un picco di 115, per poi scendere a 60 nell'ultimo aggiornamento delle 17.