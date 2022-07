Monfalcone invasa dal fumo: mascherine obbligatorie all'aperto

Aria molto inquinata a Monfalcone, con livelli di polveri sottili alle stelle dopo il vasto incendio nel Carso Monfalconese - zona Lisert, scoppiato nella giornata di ieri, 19 luglio, e non ancora sotto controllo. Il Comune di Monfalcone ha emanato un'ordinanza che dispone l'obbligo di mascherine FFP2 all'esterno e viene consigliato di rimanere chiusi in casa senza far uscire gli animali d'affezione. E' stato inoltre chiuso il mercato del mercoledì e sono state sospese tutte le attività giovanili dei centri estivi all'aperto. L'ordinanza, inoltre, raccomanda di non accedere alle aree di Marina Julia e Marina Nova. Considerevoli disagi al traffico in tutto il Monfalconese.

I dati dell'Arpa

L'Arpa Fvg ha oggi pubblicato le misure orarie del PM10 nella stazione di qualità dell'aria 'Area verde' di Monfalcone nella notte di martedì 19 luglio e nelle prime ore di mercoledì 20 luglio. I dati delle PM10, sono "molto alti", con un picco da 1609 µg/m3 alle tre di stanotte, dove il valore nella norma dovrebbe essere inferiore ai 50. Alle ore 10, tuttavia, il valore è sceso a 248.