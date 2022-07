Il Carso brucia da ore: evacuate alcune abitazioni a Sablici, chiuse ferrovie, strade e autostrade

Aggiornamento delle 19:36: Malgrado l’incessabile lavoro di tutti gli uomini impegnati gli incendi non sono ancora sotto controllo e si preannuncia una lunga nottata di lavoro. Per far fronte a questi incendi e anche agli altri interventi di soccorso, su autorizzazione della Direzione Regionale, il comando di Gorizia ha disposto il raddoppio dei turni di servizio. Presenti per quanto di loro competenza anche Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Aggiornamento delle 18:20:

A causa dell’incendio sono state temporaneamente evacuate cinque abitazioni (15 persone) a Sablici, è stata chiusa in entrambi sensi di marcia l’autostrada A4 tra Sistiana e Redipuglia, la SR 55da San Giovanni di Duino a Jamiano, e la linea ferroviaria tra Trieste e Monfalcone; inoltre per poter operare in sicurezza sia dal cielo che da terra è stata disalimentata la rete elettrica nella zona interessata dagli incendi.

Tre i fronti del fuoco Devetaki, Sablici nel Comune di Doberdò del Lago e Medeazza nel Comune di Duino Aurisina, stanno impegnando una cinquantina di Vigili del Fuoco italiani supportati anche dai colleghi sloveni, personale del Corpo Forestale regionale del Friuli Venezia Giulia e volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile regionale. In supporto alle squadre di terra stanno operando anche Drago 71 l’elicottero del Reparto Volo Vigili del fuoco di Venezia, un Canadair CAN26 del Corpo Nazionale VVF giunto da Brescia, un elicottero dell’Esercito Italiano giunto da Rimini e due elicotteri regionali.

Aggiornamento delle 14:50:

La statale 14 Raccordo “della Venezia Giulia” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Monfalcone (GO), in zona Lisert. La chiusura si è resa necessaria per consentire alle squadre dei Vigili del Fuoco di operare in sicurezza sull’incendio che si è sviluppato nelle aree al di fuori della sede stradale.Sul posto sono inoltre presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento della mattina

Quattro incendi si sono originati questa mattina tra Duino e il Lisert, nell'area boschiva, a 250 metri a est del casello autostradale. Autovie Venete ha predisposto alle 12.30 la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste, istituendo l'uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Chiuso anche il tratto della A4 tra la barriera di Trieste -Lisert e Redipuglia in direzione Venezia, a causa di un fronte dell'incendio che divampa anche a ovest del casello.

I tecnici di Autovie stanno monitorando l'evolversi della situazione in stretto contatto con i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Nel caso in cui le fiamme si allargassero Autovie è pronta ad evacuare il personale dalla barriera del Lisert. Come si può vedere dal video inviato dalla nostra lettrice Ilaria Giulianini (girato in prossimità della società velica Tavoloni di Monfalcone), la colonna di fumo è ampia e densa, e il rogo sembrerebbe in rapida espansione. Sul posto i Vigili del fuoco e il gruppo AiB P.C. Duino Aurisina con alcuni volontari.