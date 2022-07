Il Carso brucia da ore: evacuato il Lisert, fiamme vicino al casello autostradale

Aggiornamento delle 14:50:

La statale 14 Raccordo “della Venezia Giulia” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Monfalcone (GO), in zona Lisert. La chiusura si è resa necessaria per consentire alle squadre dei Vigili del Fuoco di operare in sicurezza sull’incendio che si è sviluppato nelle aree al di fuori della sede stradale.Sul posto sono inoltre presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento della mattina

Quattro incendi si sono originati questa mattina tra Duino e il Lisert, nell'area boschiva, a 250 metri a est del casello autostradale. Autovie Venete ha predisposto alle 12.30 la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste, istituendo l'uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Chiuso anche il tratto della A4 tra la barriera di Trieste -Lisert e Redipuglia in direzione Venezia, a causa di un fronte dell'incendio che divampa anche a ovest del casello.

I tecnici di Autovie stanno monitorando l'evolversi della situazione in stretto contatto con i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Nel caso in cui le fiamme si allargassero Autovie è pronta ad evacuare il personale dalla barriera del Lisert. Come si può vedere dal video inviato dalla nostra lettrice Ilaria Giulianini (girato in prossimità della società velica Tavoloni di Monfalcone), la colonna di fumo è ampia e densa, e il rogo sembrerebbe in rapida espansione. Sul posto i Vigili del fuoco e il gruppo AiB P.C. Duino Aurisina con alcuni volontari.