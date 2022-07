Incendio sul Carso, tra le fiamme esplodono bombe della Grande guerra

GORIZIA - Più di 50 mezzi e decine di uomini sia dalla Slovenia che dall'Italia da ore sono impegnati per spegnere il vasto incendio che da questa mattina sta interessandro il Carso sloveno, a sud est di Gorizia. Sul posto anche i due elicotteri (Protezione Civile regionale, in arrivo anche un Canadair croato). I vigili del fuoco di Gorizia sono stati allertati e lungo il confine e sul monte San Michele sono presenti le squadra della Protezione Civile del capoluogo isontino. Sul posto anche il Corpo forestale regionale. Infine, si aggiungono in questa operazione anche alcune pattuglie del Distretto carso Isonzo e della Protezione civile di Monfalcone allertate dalla Sor. Il resto delle squadre di Protezione civile delle zone limitrofe e dei volontari resta pronto ad intervenire in caso di allertamento e necessità.

Aggiornamento delle 16: il fronte dell'incendio si muove ad una velocità impressionate di 17 metri al secondo. Massima allerta su tutto il confine con l'Italia. Le squadre di Protezione civile da Monfalcone sono state chiamate dalla Sor e sono operative, su richiesta della Forestale, per operazioni di pattugliamento e presidio lungo il confine. E' stato attivato il protocollo transfrontaliero.

Aggiornamento delle 17:40: "Continua incessante la lotta dei gasilci sloveni provenienti da tutto il nord della Primorska slovena, dal Carso e da altre regioni limitrofe della Slovenia che da questa mattina stanno combattendo con l'incendio dell'area di Rensko, vicino a Merna. Sono 300 i pompieri sul campo. Ad essi si aggiungono 4 elicotteri (due dell'esercito sloveno e due della Protezione civile italiana, che assieme al Canadair croato lottano contro le fiamme favorite dal vento). Secondo le fonti slovene l'area dell'incendio inizia ad essere delimitata, ma si deve ancora lavorare per tenerlo completamente sotto controllo da terra e dal cielo al fine di evitare i salti che comporterebbero la riaccensione di alcune zone sotto controllo. Si prepara poi una lunga operazione di bonifica dell'area che residuati bellici inesplosi non rendono facilmente accessibile, con continue detonazioni. In una nota si chiede alle persone di non recarsi in zona per favorire le operazioni di spegnimento evitando di intralciare le operazioni. Sul lato italiano continua l'opera di vigilanza lungo i confini e di osservazione dal monte san Michele del corpo Forestale regionale e delle squadre di Protezione civile".