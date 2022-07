A4: riaperto anche il tratto tra Sistiana e Redipuglia in direzione Venezia

Alle ore 16,30 di oggi, giovedì 21 luglio, è stato riaperto anche il tratto dell’autostrada A4 Sistiana – Redipuglia in direzione Venezia. La circolazione è tornata a scorrere quindi su tutta la rete di Autovie Venete. Questo è stato reso possibile grazie allo sforzo dei Vigili del fuoco che, in collaborazione con i tecnici di Autovie Venete e la Polizia stradale, hanno consentito di circoscrivere l’incendio che minacciava il lato ovest dell’autostrada in particolare nell’area di Duino e del Lisert. La situazione resta comunque attentamente monitorata anche dopo l'ultimo sopralluogo effettuato nel pomeriggio e conclusosi pochi minuti fa. Sul posto di presidio ci sono un’autobotte dei Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia stradale pronti a intervenire nel caso in cui le fiamme tornassero a riprendere vigore. A Villesse e a Sistiana sono presenti anche due safety car di Autovie Venete per eventuali chiusure immediate.