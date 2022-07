Carso sloveno in fiamme: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Gorizia

Dalle ore 16.20 circa di oggi 15 luglio 2022, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati con l’autopompa e l’autobotte del distaccamento di Monfalcone, l’autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale di Gorizia per un incendio boschivo in territorio sloveno a pochi metri dal confine italiano in località Devetaki (GO). In accordo con i colleghi sloveni i Vigili del fuoco isontini sono schierati sulla fascia confinaria tra Italia e Slovenia e stanno operando per scongiurare che l’incendio si estenda verso il territorio italiano.