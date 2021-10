Va a fuoco un garage in Carso, intervento dei vigili del fuoco

Alle prime luci dell'alba di oggi 11 ottobre i vigili del fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti con due partenze ed il funzionario di guardia per un incendio che ha interessato il garage e la stanza sovrastante di una casetta situata nella frazione di Col, nel comune di Monrupino. Nessuna delle due persone residenti è rimasta coinvolta mentre le cause sono in fase di accertamento da parte dei tecnici.