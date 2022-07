L'odore dell'incendio è in città, Trieste invasa dal fumo

TRIESTE- L'odore dell'incendio è in città. Trieste è invasa dal fumo dei roghi che da giorni interessano il Carso alle spalle del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Le segnalazioni sono iniziate già da questa notte. L'odore acre si respira in ogni rione della città, dalla zona industriale fino al Pronto Soccorso di Cattinara, da San Giovanni a Barcola. La notizia è in aggiornamento