Incendio Carso: treni sospesi e autostrada chiusa tra Trieste e Monfalcone

Interrotta la circolazione ferroviaria tra Trieste e Monfalcone almeno fino alle 16, a causa dell'incendio che ancora divampa in Carso da ieri, martedì 19 luglio. Anche l'A4 rimane chiusa nel tratto coinvolto dalle fiamme.

Treni

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con sei bus da Monfalcone a Bivio Aurisina e viceversa. Si segnalano forti rallentamenti del traffico stradale che causano ulteriori disagi e ritardi. Nel tratto Bivio Aurisina - Trieste è attivo un servizio a spola con treni. Presenti a Bivio Aurisina operatori Trenitalia che assistono i viaggiatori. Da Monfalcone vengono effettuati i treni sia per Venezia che per Udine e i viaggiatori saranno informati con annunci a bordo e a terra.

Autostrada

Relativamente al traffico autostradale, Autovie Venete comunica che al momento non ci sono le condizioni per la riapertura dell’autostrada A4 nel tratto interessato dall’incendio. Quando l'area sarà messa in sicurezza la circolazione potrà riprendere. Nel corso della serata di ieri la Concessionaria ha istituito l’uscita obbligatoria alla barriera di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Trieste ed è stato chiuso il tratto dal bivio A4/A34 alla barriera del Lisert e lo stesso allacciamento in direzione Trieste. In sostanza, si è deciso di utilizzare il bypass della A34 per sgravare il casello di Redipuglia.

E' stato inoltre deciso di stoccare 600 mezzi pesanti in autostrada tra Sistiana e Trieste Lisert, in un’area lontana comunque dalla zona interessata dall’incendio, per evitare che gli stessi autoarticolati potessero congestionare ulteriormente la viabilità esterna. Considerata la diminuzione in serata dei flussi, grazie al prezioso supporto della Polizia stradale i mezzi pesanti sono stati fatti uscire in sicurezza dall’autostrada e scortati lungo la viabilità ordinaria. Resta chiusa l’autostrada tra Sistiana e Redipuglia per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia. Uscita obbligatoria a Sistiana.