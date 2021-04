Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incendio nel comprensorio Ater di Piazzale De'Gasperi (VIDEO e FOTO)

Stanno intervenendo i vigili del Fuoco nel comprensorio Ater da cui si sta diffondendo una nuvola di fumo, più volte segnalata in redazione. L' incendio è partito da un garage, non si esclude la matrice dolosa. Sul posto anche la Polizia. Notizia in aggiornamento