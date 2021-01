Incendio in una casetta a Servola: madre e figlio a Cattinara

Stamattina alle quattro i Vigili del fuoco sono intervenuti in via del Roncheto. Gli occupanti sono stati portati all'ospedale a causa delle inalazioni

Un incendio all'alba, in una casetta in Via del Roncheto: alle quattro del mattino sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste con una partenza, un'autoscala e il funzionario di guardia. Prima partenza per il Vigili del fuoco, che hanno prontamente domato l'incendio, localizzato in una stanza rialzata.

I due abitanti, la madre e il figlio, sono stati presi in carico dal personale sanitario a causa delle inalazioni dei fumi della combustione nell'abitazione interessata. Sul posto i Carabinieri. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e le operazioni sono terminate dopo due ore e mezza.