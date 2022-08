Incendio vicino al Conad di Duino, chiusa la Costiera

Nelle prime ore del mattino è scoppiato un incendio davanti al Conad di Duino, è stata chiusa la strada Costiera tra Monfalcone (Lisert) e Sistiana. Secondo il vice sindaco di Duino Aurisina Mitja Petelin "la situazione è sotto controllo, il perimetro è stato circoscritto. L'elicottero sta attingendo acqua da un vascone di pescaggio allestito nelle vicinanze dalla Protezione civile nei giorni scorsi. Le operazioni dell'elicottero sono veramente veloci". Sul posto i vigili del Fuoco, i volontari della Protezione civile e del gruppo Anti incendio boschivo Duino Aurisina e il corpo forestale.

L'incendio è ancora in corso, mentre è sotto controllo un altro focolaio scoppiato nella tarda serata di ieri a Vermegliano, nel ronchese. L'incendio ha interessato una porzione di venti metri per due di fronte al monumento "la piramide" sulla SP15. Il tratto ha subito leggeri disagi alla circolazione. Lo rende noto la protezione civile di Ronchi dei Legionari. Continua intanto la bonifica degli incendi di Prebenico, che proseguirà fino al totale spegnimento dei punti caldi. Notizia in aggiornamento.