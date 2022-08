Incendio sulla Cottur, segnalato alla polizia un presunto piromane: nessun rintraccio

Un incendio scoppia sulla ciclabile Cottur e alla Polizia viene segnalato un presunto piromane, che non viene però trovato. Come confermato dalla Questura è successo ieri, giovedì 11 agosto, intorno alle 19:30 sul frequentato percorso ciclabile all’altezza di Cattinara. Numerose sono state le segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco, alcune delle quali parlavano di una persona che avrebbe appiccato il fuoco. Gli operatori, intervenuti tempestivamente con la squadra anti incendio boschivo e un’autobotte, sono riusciti a spegnere il fuoco. Conseguentemente, hanno chiamato la Polizia per la presenza di un individuo sospetto, come riferito dai loro segnalatori. Mentre i vigili del fuoco scongiuravano il peggio circoscrivendo e domando le fiamme, una volante della polizia è arrivata sul posto ma, nonostante le ricerche, non è stato trovato nessun responsabile di quello che potrebbe essere un gesto folle e non l’estrema conseguenza di una siccità senza precedenti.

Poco dopo, alle 20 circa, un altro incendio è scoppiato nella già martoriata zona di Duino, in prossimità del casello ferroviario abbandonato e poco lontano da una stazione di servizio in autostrada. Anche qui il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile ha impedito che le fiamme si propagassero. Se anche in questo caso l’origine fosse stata dolosa, data la quasi contemporaneità dei due fatti, si potrebbe ipotizzare la presenza di due piromani o più e non certo della stessa persona. Al momento i vigili del fuoco non si pronunciano sulle possibili cause ma non ne escludono nessuna.