Ancora fiamme sul Carso: incendio a Duino, chiuse autostrada e ferrovia

Un altro incendio è scoppiato oggi, poco dopo le 12.15 di sabato 6 agosto, nell'area boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord, in una giornata da bollino nero per il traffico di turisti alla barriera del Lisert, dove si registrano al momento (14:30) tre chilometri di coda. Il rogo interessa tutta l'area tra il Lisert e Duino. Chiuso precauzionalmente, viste le fiamme ai lati dell'autostrada e la poca visibilità, il tratto dell'autostrada tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia, mentre in direzione Trieste il traffico viene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone. Interrotto anche il traffico ferroviario. Alle 13:30 è stato attivato il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste e a chiudere il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste.

Autovie Venete ha allertato vigili del fuoco e polizia stradale, che sono intervenuti immediatamente. Il personale della Concessionaria autostradale ha fatto defluire i mezzi in sosta dall'area e interdetto l'entrata. Nel tardo pomeriggio sono previsti temporali e precipitazioni. Notizia in aggiornamento.