Incendio a Duino verso lo spegnimento: riaperte Costiera, Statale e autostrada

+++ AGGIORNAMENTO DELLE 21:30: È stato riaperto anche il tratto autostradale A4 tra Sistiana e Villesse in direzione Venezia. Rimangono chiusi l'immissione di Duino in direzione Venezia e l'area di servizio di Duino Nord. È stato parzializzato anche un tratto di un chilometro - ovvero rimangono chiuse le corsie di marcia ed emergenza (prima e dopo l'area di servizio) - in modo tale che i Vigili del Fuoco possano intervenire tempestivamente nel caso in cui l'incendio divampato nell'area retrostante all'area di servizio dovesse riprendere vigore. Domani mattina verrà effettuato un nuovo sopralluogo da parte di Autovie, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale per verificare la situazione dell'autostrada

+++ AGGIORNAMENTO DELLE 19:40: A seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici di Autovie Venete con la Polizia stradale e dopo il via libera dei Vigili del Fuoco il tratto autostradale della A4 tra Villesse e Sistiana in direzione Trieste è stato riaperto al traffico alle 19,40. Rimane al momento ancora chiuso il versante ovest in direzione Venezia tra Sistiana e Villesse. Nell'area di Duino Nord dove è divampato il rogo stanno infatti ancora operando i Vigili del Fuoco e una decisione sulla riapertura di questo tratto verrà presa al termine di un prossimo sopralluogo.

+++ AGGIORNAMENTO DELLE 19:00: l’incendio sembra sotto controllo su tutti i fronti, anche per la ripresa delle precipitazioni. Riaperta la strada Costiera e la Statale in entrambe le direzioni. In direzione Trieste il traffico è scorrevole mentre in direzione Monfalcone c’è una lunga coda di diversi chilometri, sia sulla Statale che sulla Costiera. Rimangono chiuse l’autostrada da Villesse a Monfalcone e il RA13 con svincolo obbligatorio a Fernetti in direzione Venezia. Il Canadair arrivato da Genova sta facendo ritorno. Continua il lavoro dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Ancora interdetta la circolazione ferroviaria e resta attivo il servizio marittimo con servizio navetta dalla stazione.

AGGIORNAMENTO DELLE 17: l’incendio è ora più contenuto viste le abbondanti precipitazioni ma permangono i disagi alla viabilità. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. Interdetta la circolazione sulla strada Costiera dal bivio di Miramare in direzione Venezia mentre defluisce molto lentamente il traffico in direzione Trieste, per lo più composto da bagnanti di ritorno. Per quanto riguarda il raccordo autostradale 13, Anas ha predisposto l'uscita obbligatoria a Fernetti per i veicoli diretti a Venezia. Il collegamento marittimo Trieste – Muggia è stato sospeso per maltempo e poi riattivato con l'attenuarsi del vento. Le corse degli autobus di linea sono limitate. In particolare linea sei si ferma al bivio di Miramare e non prosegue fino a Grignano, mentre la 44 non prosegue oltre al bivio tre noci.

AGGIORNAMENTO DELLE 16: Lunghe code sulla statale tra Monfalcone e Sistiana, la strada è stata ora chiusa. Sono stati invece riattivati i collegamenti speciali via mare con l'imbarcazione Delfino Verde fra Trieste e Monfalcone. Partenze da Trieste (molo Audace) alle 16:45 e alle 19:45. Partenze da Monfalcone (Marina Hannibal): dalle 18:15 alle 21:15. Sono in arrivo tre elicotteri e un Canadair. A Duino è stato evacuato il campeggio Mare Pineta e il Conad, e il sindaco Gabrovec ha emesso un’ordinanza con l’obbligo della mascherina FFP2 all’esterno e l’invito a non uscire di casa se non strettamente necessario.

Un altro incendio è scoppiato oggi, poco dopo le 12.15 di sabato 6 agosto, nell'area boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord, in una giornata da bollino nero per il traffico di turisti alla barriera del Lisert, dove si registrano al momento (14:30) tre chilometri di coda. Il rogo interessa tutta l'area tra il Lisert e Duino. Chiuso precauzionalmente, viste le fiamme ai lati dell'autostrada e la poca visibilità, il tratto dell'autostrada tra Villesse e Monfalcone in direzione Venezia, mentre in direzione Trieste il traffico viene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone. Interrotto anche il traffico ferroviario da Trieste a Monfalcone. Alle 13:30 è stato attivato il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste e a chiudere il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste.

Autovie Venete ha allertato vigili del fuoco e polizia stradale, che sono intervenuti immediatamente. Il personale della Concessionaria autostradale ha fatto defluire i mezzi in sosta dall'area e interdetto l'entrata. Nel tardo pomeriggio sono previsti temporali e precipitazioni. Notizia in aggiornamento.