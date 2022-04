Incendio nella notte a Gorizia: in ospedale anche due disabili

Un incendio nella notte in un condominio di Gorizia: è successo in via dei Ristori poco prima delle due, al terzo piano dello stabile, forse per un corto circuito in cucina. Il fumo si è propagato in tutto il palazzo e quattro persone tra cui due disabili sono state portate all'ospedale per accertamenti. Le fiamme sono state spente in breve tempo dai Vigili del fuoco ma l'acqua utilizzata per spegnere il fuoco ha danneggiato gli appartamenti al piano sottostante.