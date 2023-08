Incendio in Carso vicino ai tralicci dell’alta tensione

Un incendio di sottobosco in Carso è divampato oggi alle 12:30 circa. È successo nei pressi del Monte Hermada nel comune di Duino Aurisina. I Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con la squadra boschiva e quella del distaccamento di Opicina. Individuato il fumo i Vigili del fuoco, a bordo dei mezzi fuoristrada dotati di moduli per l'antincendio boschivo, hanno raggiunto l'incendio e, operando assieme al personale del Corpo Forestale Regionale e ai volontari AIB della Protezione Civile, hanno in breve tempo spento le fiamme che stavano lambendo i tralicci dell'alta tensione.

Spento il fuoco Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB hanno provveduto alla bonifica dell'intera area incendiata. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.