Incendio al settimo piano, evacuato condominio a Valmaura

Nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, un incendio è divampato in un appartamento al settimo piano del condominio Ater di via Valmaura 75. Sul posto i Vigili del Fuoco intervenuti con due squadre e l'autoscale, la Polizia e i sanitari del 118. Lo stabile è stato evacuato. Secondo le prime indiscrezioni, fortunatamente non risulta esserci alcun intossicato. Notizia in aggiornamento.

Gallery