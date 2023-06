Incendio in grattacielo, morta una persona tra le fiamme

TRIESTE - Una persona è deceduta in un incendio divampato nella notte, verso le cinque di oggi 26 giugno, al quarto piano di un appartamento nella zona tra via Di Vittorio e via Gravisi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco sia del Comando provinciale di via D'Alviano che della stazione di Muggia. Evacuato lo stabile. Al momento non si conosce l'identità della persona deceduta. La notizia è in aggiornamento.