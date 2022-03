Materasso in fiamme in uno stabile abbandonato

I Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti, alle ore 17:05, con la prima partenza, l'autobotte, il capoturno provinciale ed il funzionario di guardia in Via San Marco 52 per l'incendio di un materasso ubicato all'interno di uno stabile abbandonato. Le fiamme hanno interessato anche il portone d'ingresso. Sul posto la Polizia locale per quanto di competenza.