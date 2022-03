A fuoco il tetto di una casa a Muggia, intervento scongiura il peggio

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti, oggi 19 marzo 2021 alle ore 12:15, per il principio di un incendio che ha interessato il tetto di una casetta in costruzione situata in via della Stazione 14 a Muggia. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, l'autoscala ed il funzionario di guardia è valso l'estinzione delle fiamme, prima che potessero estendersi al resto del caseggiato.