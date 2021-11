Incendio nell'ex caserma della Guardia di Finanza a Gorizia: intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 14.30 circa del 2 novembre 2021 i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia sono intervenuti, con una squadra l'autobotte e il funzionario di guardia, presso l'autoporto di Gorizia dove era stato segnalato un'incendio all'interno della palazzina, ormai in disuso, che fino ad alcuni anni fa ospitava la caserma della Guardia di Finanza. I Vigili del Fuoco sono entrati nell'edificio utilizzando gli autorespiratori, per proteggersi dal denso fumo, e hanno provveduto a spegnere le fiamme. L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.