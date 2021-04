Fiamme nel magazzino della ex Ferriera: Vigili del Fuoco sul posto

A prendere fuoco del materiale in disuso all'interno di un magazzino in lamiera. L'incendio è stato domato

Intorno alle 15 di oggi, 23 aprile, un incendio è divampato all'interno dell'area della ex Ferriera. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti con un'auto pompa serbatoio, un'autobotte ed il funzionario di guardia. A prendere fuoco del materiale in disuso all'interno di un magazzino in lamiera. L'incendio prontamente domato dai Vigili del fuoco. Le cause sono in corso di accertamento.