Brucia un impianto di compostaggio a Noghere, straordinari per i Vigili del fuoco

Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte per un incendio sviluppatosi verso le 22:30 di ieri 17 ottobre e che ha coinvolto l'impianto di compostaggio rifiuti nella Valle delle Noghere. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste e le squadre del distaccamento di Muggia e della sede centrale. Le fiamme in via del Canneto nel comune di Muggia si sono sprigionate in una piazzola di scarico dei rifiuti destinata al compostaggio. Le cause sono da accertare.



