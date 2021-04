Opel va a fuoco in strada per Opicina, intervento dei Vigili del fuoco

È avvenuto poco prima delle 11 in direzione Obelisco. Sul posto anche la Polizia Locale. Nessuna persona coinvolta

Una Opel Astra ha preso fuoco questa mattina poco prima delle 11 mentre stava percorrendo strada Nuova per Opicina. Sul posto, oltre alla Polizia Locale in supporto alla viabilità, sono giunti i Vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme che si erano propagate dal vano motore. Nessuna conseguenza per gli occupanti che sono riusciti a scendere prima che l'incendio potesse avvolgere il mezzo.