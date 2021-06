Fumo sul tetto del palazzo della pizzeria “Casa Pepe”: intervengono i Vigili del Fuoco

Verso le ore 22:30 di ieri 29 giugno, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono stati allertati per la presenza di fumo su un tetto di uno stabile di via Coroneo 19.

Giunti sul posto, la prima e seconda squadra della Centrale, l' autoscala, l' autobotte e il funzionario di guardia, sono stati impegnati per il surriscaldamento della canna fumaria.

Il personale operativo ha provveduto al raffreddamento del camino e alla messa in sicurezza della stabile.

Gallery