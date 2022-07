Fiamme anche in Croazia: bruciata una pineta a Umago

Scoppia un incendio in uno spiazzo nei pressi di Umago, sul posto intervengono d'urgenza i vigili del fuoco. E' successo oggi, domenica 24 luglio, nel pomeriggio. Come riporta Index.hr, l'adiacente pineta è andata in fiamme e i vigili del fuoco di Umago, Buie e Cittanova hanno spento il rogo. Sul posto anche un elicottero e due Canadair. L'elettricità è stata interrotta ma gli edifici circostanti non sono stati danneggiati, come dichiarato dalle autorità locali. Non così per la vegetazione, purtroppo divorata dalle fiamme.