Fumo e fiamme in porto, incendio al molo V

Incendio in porto questa mattina verso le 11.30. Le fiamme si sono sprigionate nella zona vicina al molo V e al magazzino 53 in area Samer (riva Traiana). Secondo prime indiscrezioni a prender fuoco è stata una cabina elettrica. Sul posto i vigili del fuoco. La zona è stata evacuata. Non sono state coinvolte persone. L'intervento sì è concluso alle ore 13.30. Le squadre intervenute sul posto, una volta isolata l'energia elettrica, hanno spento l'incendio grazie all'uso della schiuma in dotazione al Comando.

La causa potrebbe essere stata il malfunzionamento della protezione contro il sovraccarico.