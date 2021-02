Incendio di rifiuti in via Battera: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti alle ore 11:20 con due Auto Pompa Serbatoio e un'autobotte in via Battera per un incendio di un cumulo di rifiuti in un'area verde alberata. L'incendio è ancora in fase di spegnimento. Sul posto la Polizia municipale di Trieste e la Polizia di Stato.