Incendio in un appartamento a San Giacomo: fiamme al quarto piano del palazzo

E' successo intorno alle 13:50 in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via San Giacomo in Monte 2/1. L'incendio ha interessato l'ingresso causando fumi della combustione anche negli appartamenti ai piani superiori. I Vigili del Fuoco, con il supporto di un'autoscala, sono entrati nell'appartamento invaso dal fumo e hanno spento l’incendio. Sono stati controllati gli altri appartamenti per scongiurare la presenza di monossido di carbonio. Sul posto la Polizia locale per la chiusura temporanea della via. Le cause sono in fase di accertamento.

