A fuoco 2000 mq di sterpaglie: intervento dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 settembr, i Vigili del Fuoco di Muggia sono intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie in Località Crociata di Prebenico nel Comune di San Dorligo della Valle (TS), in prossimità della Strada Provinciale 13 che porta al confine di Ospo. Per le operazioni di spegnimento è stato utilizzato un'autoveicolo fuoristrada di tipo pick up completo di modulo antincendio boschivo AIB intervenuto in supporto dalla sede centrale di Trieste. Il rogo, ha interessato circa 2000 mq .

