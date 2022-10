Tir in fiamme in autostrada: traffico in tilt

Un autoarticolato che trasportava bramme metalliche di è incendiato oggi a San Pier d'Isonzo. Alle ore 16.30 circa di oggi, 6 ottobre 2022, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone e l'autobotte della sede centrale al kilometro 504 in direzione Torino dell'autostrada A4 tra il casello di Redipuglia e il bivio A4/A34.

Incolume l'autista del mezzo pesante che, accortosi che il camion stava prendendo fuoco, si è fermato in una piazzola di soccorso, è sceso dal mezzo e ha chiamato i soccorsi. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno iniziato ad estinguere l'incendio riuscendo a fermare le fiamme prima che si propagassero dal trattore stradale al semirimorchio.

Per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza è stata chiusa la corsia di marcia e il traffico seppur rallentato è stato fatto defluire lungo la corsia di sorpasso. Sul posto, per quanto di competenza Polstrada e personale del concessionario autostradale.