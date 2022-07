Traffico ferroviario, la circolazione riprende alle 20: attivo servizio marittimo Trieste-Monfalcone

La previsione di ripresa della circolazione ferroviaria è posticipata alle 20.00. Nel tratto Bivio Aurisina-Trieste è stato istituito un servizio a spola con treni. Presenti a Bivio Aurisina operatori di assistenza alla clientela. Da Monfalcone verranno effettuati collegamenti sia per Venezia che per Udine. Come precisato dall'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, "l'infrastruttura ferroviaria, nel tratto dove il traffico è interrotto, ha subito dei danni a causa dell'incendio e quindi saranno sicuramente necessari degli interventi. Nel pomeriggio è previsto un primo sopralluogo, incendio permettendo, per capire l'entità dei danni".



A Bivio d'Aurisina in sosta un treno per garantire servizi igienici e climatizzazione ai viaggiatori in attesa

In aggiunta alle navette ferroviarie e ai bus, è stato attivato un servizio di trasporto marttimo, operato dal Delfino Verde Navigazione che collega Monfalcone e Trieste con i seguenti orari: Trieste ore 14-Monfalcone ore 15; Monfalcone ore 15:30-Trieste ore 16:30; Trieste ore 17-Monfalcone ore 18; Monfalcone ore 18:30-Trieste ore 19:30; Trieste ore 20-Monfalcone ore 21; Monfalcone ore 21:30-Trieste ore 22:30. Da Marina Monfalcone, Banchina Hannibal, i passeggeri potranno raggiungere la stazione in 5 minuti grazie alle navette di APT Gorizia.