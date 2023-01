TRIESTE - Un uomo di mezza età è in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incendio scoppiato poco prima delle 18 di oggi, in via Banelli, nel rione di Servola. Ancora ignote le cause dell'incendio. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'interessato. La notizia è in aggiornamento.