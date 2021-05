Incendio in corso in Via Belpoggio al civico 10, interessato l'ultimo piano. Lo stabile è stato evacuato. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Trieste intervenuti con la prima partenza, la partenza di Opicina, l'autoscala e un'autobotte, la Polizia di Stato e il personale sanitario.

Notizia in aggiornamento