Incendio a Servola: intossicato un anziano

Un incendio a Servola si è verificato oggi intorno alle 21, precisamente in Via Banelli. È in corso in intervento per l'incendio di un'abitazione al primo piano con una persona anziana rimasta intossicata e presa in carico dal personale sanitario.

Vigili del fuoco del Comando provinciale sul posto con due partenze ed il capoturno provinciale. Cause in corso di accertamento. Polizia locale sul posto. Notizia in aggiornamento.