Incendio in un condominio, chiusa via Bonomea, sul posto i vigili del fuoco

TRIESTE - I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bonomea per un incendio scoppiato questa mattina poco dopo le 10. Sul posto anche personale della polizia locale, polizia di Stato e i sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione le fiamme avrebbero interessato una abitazione ai piani alti di un edificio. La notizia è in aggiornamento.