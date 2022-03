Incendio nella notte a Borgo San Sergio, le fiamme divorano un camper e due automobili

I Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia, con il supporto di un'autobotte della sede centrale, sono intervenuti questa notte, alle ore 3:40 in via Curiel, nel rione di Borgo S.Sergio per spegnere l'incendio di tre autoveicoli. A prendere fuoco un camper e due autovetture regolarmente parcheggiate nella pubblica via. I pompieri hanno spento l'incendio utilizzando il Naspo ad alta pressione. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto anche la Polizia di Stato per quanto di competenza. L'intervento si è concluso verso le 5:30.