In fiamme supermercato a Valmaura, colonna di fumo nero dal tetto

La colonna di fumo nero visibile da buona parte della città con i vigili del fuoco chiamati a fare gli straordinari per spegnere un incendio divampato in un supermercato in costruzione. E' successo nella zona di via dei Vigneti, tra il versante sudest di Servola e Valmaura. La dinamica del rogo, scoppiato sul tetto del Cadoro verso le 13 di oggi 9 maggio, è ancora al vaglio dei Vigili del fuoco.

Secondo una prima sommaria ricostruzione ad innescare le fiamme sarebbe stato un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione. Da prime indiscrezioni nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Sul tetto inoltre, erano state depositate anche delle bombole di gas, probabilmente da saldatura, ma sarebbero state spostate dagli addetti ai lavori poco prima di essere avvolte dalle fiamme, evitando così quella che sarebbe potuta essere una drammatica esplosione. Numerosi i video postati dai triestini sui social, così come le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco.