Ennesimo incendio in via Galilei 7, i vigili del fuoco spengono le fiamme

Ennesimo episodio di cronaca al civico 7 di via Galilei a Trieste. Anche questa volta, come nella giornata del 23 giugno di quest'anno, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire a causa di un incendio sviluppatosi all'interno del palazzo. Nella serata di oggi, verso le 19, due partenze, un'autoscala ed il funzionario di guardia si sono recati sul posto e hanno prontamente circoscritto le fiamme sviluppatesi al quinto piano. Non risultano al momento esserci persone coinvolte o feriti.