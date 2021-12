Incendio in via Galilei, tensione nel condominio: le testimonianze dei residenti

C'è chi non apre nemmeno la porta, chi "ha già parlato con l'avvocato e non rilascia dichiarazioni", e chi "ritiene sia meglio non dire nulla, anche sapendo poco". Non parlano volentieri gli inquilini dello stabile in via Galilei 7, dove la sera del 25 dicembre si è verificato l'ennesimo incendio. Tuttavia tre di loro parlano di un inquilino "sospetto", che sarebbe seguito da un centro di salute mentale e abiterebbe proprio nell'appartamento incendiato un paio di sere fa.

La storia

Trieste Prima aveva già trattato il vasto incendio che lo scorso giugno aveva interessato le cantine al piano terra e il pavimento di un paio di appartamenti al primo piano, ancora inagibili. Come dichiarato da un inquilino, "è veramente strano che quei locali abbiano preso fuoco: c'era stato un allagamento a causa della pioggia alcuni giorni prima ed era ancora tutto umido". Quella notte due persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e diversi abitanti del palazzo avrebbero sentito due persone urlare: una donna e un uomo che la inseguiva.

Un episodio con almeno un precedente: qualche giorno prima un uomo avrebbe tentato di incendiare un appartamento al quarto piano inserendo attraverso la porta dei fogli di carta a cui aveva precedentemente dato fuoco. Un vicino racconta di aver visto tutto dallo spioncino della sua casa: "Ho visto un uomo armeggiare con dei fogli, tentava di infilarli nella fessura superiore della porta dopo aver bussato forte e a lungo. Così ho chiamato le forze dell'ordine". In effetti i segni dei presunti 'bigliettini incendiari' si vedono ancora sulla porta dell'appartamento, ma il colpevole non è stato identificato e nemmeno il testimone oculare è riuscito a riconoscerlo. In quell'occasione sono stati i Carabinieri a ccuparsi delle indagini.

I sospetti

I sospetti dei vicini ricadono tuttavia sull'inquilino del quinto piano, proprio la persona che sarebbe seguita dal centro di salute mentale e che abita proprio nell'appartamento incendiato la sera del 25 (verosimilmente anche qui con dolo). Probabilmente in seguito all'intervento dei vigili del fuoco con le pompe, una grande quantità di acqua è filtrata nell'appartamento al piano di sotto, causando danni.

Oltre a questi tre episodi, i Vigili del fuoco sarebbero stati chiamati almeno altre due volte quest'anno, pare per dei falsi allarmi: "Una volta li ho visti arrivare in ottobre - racconta una signora -, un'altra i primi di dicembre. Non so perché ma se ne sono andati subito. Comunque io non dormo tranquilla, ho sempre paura che possa ricapitare qualcosa, anche di più grave".