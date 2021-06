Incendio in un palazzo in zona giardino Pubblico: in sei a Cattinara

È successo in via Galilei alle tre di notte. Le persone coinvolte sono leggermente intossicate. Le cause sono da accertare. Sul posto i vigili del fuoco con autoscala e autobotte

Un incendio che ha interessato alcune cantine e l'appartamento al piano superiore in Via Galilei sette a Trieste. Sei persone sono state evacuate e portate a Cattinara dal 118 a causa di una leggera intossicazione. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste intervenuti verso le tre di notte oggi, 23 giugno, con la prima e seconda partenza, l'autoscala, un'autobotte e il funzionario di guardia. Sul posto anche il personale sanitario del 118, la Polizia di Stato e l'Acegas. Le cause sono da accertare. Notizia in aggiornamento.