Incendio nel rione di Roiano, a fuoco un appartamento in via Giusti

TRIESTE - I vigili del fuoco hanno spento un incendio che si era sviluppato all'interno di un appartamento sito al terzo piano del civico 18 di via Giuseppe Giusti, nel rione di Roiano. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Al momento dell'intervento dei vigili del fuoco l'appartamento era vuoto, i proprietari non erano in casa. Sul posto anche i sanitari del 118. Le cause sono ancora da chiarire.