Incendio al sesto piano delle "Case dei puffi", soccorsa un'anziana

Nella tarda serata di ieri 25 gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti per un un principio d'incendio con due partenze, un'autoscala, il capoturno provinciale e il funzionario di guardia in via Grego 40. L'incendio ha interessato i pensili, la cappa aspirante e una caldaia del locale cucina di un appartamento situato al sesto piano. L’incendio è stato prontamente circoscritto dagli operatori che hanno soccorso una persona anziana per poi affidarla al personale sanitario. Sul posto la Polizia di stato.