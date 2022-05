Incendio in via dell'Istria: intervengono i Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 26 maggio, la seconda squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste è stata allertata per del fumo che fuoriusciva da una finestra in via dell'Istria all'altezza del civico 44. Partita dalla Centrale e giunta sul posto, la partenza, assieme alla prima squadra ed all'autoscala arrivate in supporto, è riuscita ad individuare l'appartamento al terzo piano. Assicuratisi che la proprietaria fosse riuscita ad uscire autonomamente e che fosse affidata al personale del 118 per le prime cure, gli operatori sono entrati nell'appartamento e spento l'incendio sviluppatosi all'interno. Una volta spento, le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza lo stabile, anche attraverso la ventilazione forzata (con apposito elettroventilatore) del fumo sull'intero vano scale. Sul posto anche il funzionario di guardia.