Materasso prende fuoco in via Pietà: tragedia sventata dai Vigili del fuoco

Il materasso prende fuoco e scoppia l'incendio, poi i Vigili del fuoco intervengono ed evitano il peggio. È successo questa notte, alle ore 01.45: Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti in via della Pietà 31 per un incendio appartamento al quarto piano che ha interessato il materasso della camera da letto causando un denso fumo. Un vicino ha sentito odore di bruciato e ha chiamato la Sala operativa dei Vigili del fuoco.

La squadra prontamente giunta sul posto con il supporto di un'autoscala, un'autobotte e il funzionario di guardia, è entrata nell’appartamento invaso dal fumo e ha spento l’incendio. Lo stabile è stato fatto evacuare il tempo necessario a fare estinguere i fumi della combustione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery