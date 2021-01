Rifiuti a fuoco in zona industriale, i Vigili domano le fiamme

E' successo poco dopo le 5 di oggi 30 gennaio in un deposito di via Pietraferrata a Trieste. Intervento concluso verso le 8

Poco dopo le 5 di oggi 30 gennaio i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti con la prima partenza, l'autobotte, la partenza del distaccamento di Muggia ed il funzionario di guardia, per lo spegnimento di un incendio presso un’azienda che si occupa di stoccaggio e selezione di rifiuti solidi, in via Pietraferrata. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano interessato un cumulo di rifiuti solidi, e messo l'area in sicurezza. L'intervento è terminato qualche minuto prima delle 8.